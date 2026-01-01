星月小说网 - 热门小说连载,追书必备

肏到世界尽头

o-余枫，一名大三学生，在四月得到了一份家教的工作。这是他第一次接触家教工作。虽然只是教导一个小学生的语文，但他仍不免有些紧张。「等下开门的，是孩子的爸爸还是妈妈？又或者就是孩子自己？不同的人我想必应该用不同的方式打招呼，可我该说什么？——你好——这太普通了

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