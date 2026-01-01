星月小说网 - 热门小说连载,追书必备

驯服淫荡姐姐（纯肉NPH产乳）
Ani
B/的nh，全文基本强制女主，所有路人男基本无差别有较多妹妹视角及要素，妹妹是重要角色===================================会陆续开一些不同设定的收费番外目前仙侠古风番外《骚奴教主》已开~
精品连载9万字
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Ani
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精品连载9万字
意般般
“我救了你，你必须报答我！”为了摆脱渣爹，江黎黎一时头脑发热拐了个帅大叔闪婚。证件一到手，江黎黎就准备跑路，谁知道便宜老公竟怎么也甩不掉。江黎黎：“大叔，我脾气不好，又作又坏。”“我就喜..
都市完结254万字
肏到世界尽头
o-余枫，一名大三学生，在四月得到了一份家教的工作。这是他第一次接触家教工作。虽然只是教导一个小学生的语文，但他仍不免有些紧张。「等下开门的，是孩子的爸爸还是妈妈？又或者就是孩子自己？不同的人我想必应该用不同的方式打招呼，可我该说什么？——你好——这太普通了
精品连载7万字
蜜丸
「变美系统，n，高辣，剧情＋肉，逆袭，无三观无逻辑!」女主是被国外家庭收养的东方女孩，长相普通，性格内向，获得了欲望娃娃系统，只要灌精就能变美。从此走上榨精之路，只要她喜欢男人，她会想尽办法搞到手，用小逼征服他们！女主性格闷骚，变美后长相萝莉，身材娇小，馒头逼一线天，超级敏感!!说话吊吊！个子小小！丢丢腹黑还喜欢装可怜，后期可能会有第四爱（不喜欢勿入，女主超喜欢上位!）
穿越连载32万字
甜肉，就是嗷嗷吃
日常暴力且阴晴不定，床上床下都骚话连篇的男主，和，日常默默无闻，床下软萌可欺床上坦诚直白的少女。小可爱：你惯着我，我就恃宠而骄，你生气了，我就哄到你开心。治愈系肉文，半校园，双处。不是我卡肉，是我写的肉太长，剧中带肉，肉肉肉。全*网*首*发：ruru.[σσ.ν]
精品连载10万字
猫爷一枝花
zんαsん.c()顾言半倚靠在男人的胸前，小手在胸膛上划来划去，时不时用指尖蹭着男人的乳头。?“嗯？宝宝又想要了？”?“唔~爸爸不要说出来嘛~”?白嫩的小手却忍不住慢慢往下移，毫不犹豫地把深红色的肉棒拢在手里。?顾言扬起下巴往男人嘴边靠，撅起小嘴巴，
精品连载7万字